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HaberlerGündem HaberleriDoktor stantta 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırıp aşıya davet etti
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Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

Doktor stantta 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırıp aşıya davet etti

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Diyarbakır'da doktor Özkan Yükselmiş'in aşı standında elinde kalan 3 doz aşıya davet için 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırdığı anlar sosyal medya paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde Türkiye'nin dört bir yanında kurulan stantlarda Covid-19 aşı uygulamasına devam ediliyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii önünde kurulan stantta görev yapan fizik tedavi uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş de standında 3 doz aşı kalınca 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırarak halkı aşıya davet etti. Yükselmiş'in aşı çağrısında bulunduğu anların görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada da çok paylaşıldı. 

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