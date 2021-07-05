Doktor stantta 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırıp aşıya davet etti

Sağlık Bakanlığı koordinesinde Türkiye'nin dört bir yanında kurulan stantlarda Covid-19 aşı uygulamasına devam ediliyor. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii önünde kurulan stantta görev yapan fizik tedavi uzmanı Dr. Özkan Yükselmiş de standında 3 doz aşı kalınca 'Biontech var, Sinovac var' diye bağırarak halkı aşıya davet etti. Yükselmiş'in aşı çağrısında bulunduğu anların görüntüsü, paylaşıldığı sosyal medyada da çok paylaşıldı.

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