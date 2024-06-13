Doktor skandalında bilirkişi raporu ortaya çıktı! Uzmanlık alanı dışında muayene iddianamede yer aldı

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Kentte, bağırsak ve mide rahatsızlıkları yaşayan T.A. adlı kadın, geçen yıl Kepez Devlet Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde uzman doktor olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Taner Cantimur'a muayene oldu. T.A., muayene sırasında doktor Cantimur'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla önce Kepez Devlet Hastanesi yönetimine şikayetçi oldu, ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın durumu Sağlık Bakanlığı'na aktarmasının ardından uzman doktor Ahmet Taner Cantimur hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Cantimur'un, 2018'de F.K., 2019'da S.U. ve D.B., 2021'de D.D., 2023 yılında T.A., F.D. ve N.S.'ye yönelik muayene esnasında cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi. Uzman doktor Ahmet Taner Cantimur, 15 Mart'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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'NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI EYLEMİ'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cantimur hakkında hazırlanan iddianamede; şikayetçilerin genelde bağırsak ve mide rahatsızlıkları nedeniyle muayene olmak için hastaneye başvurup, konunun uzmanı Cantimur'a muayene oldukları anlatıldı. İddianamede, şikayetçilerin hepsinin ortak şikayetinin, Ahmet Taner Cantimur'un muayene etme şekliyle ilgili olduğu, kimi şikayetçilerin Kepez Devlet Hastanesi yönetimine, kimilerinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kimilerinin ise Sağlık Bakanlığı İletişim Başkanlığı'na başvurup şikayetlerini dile getirdiği belirtildi. İddianamede, ortak şikayet konusunun, şüpheli Ahmet Taner Cantimur'un hastası olan şikayetçileri muayene odasına yalnız aldığı, muayene ederken kıyafetlerini soyduğu, muayene şeklini aşarak cinsel saldırıda bulunduğu, bazılarına cinsel amaçlı ifadeler kullandığı aktarıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU YER ALDI

İddianamede ayrıca, olaya ilişkin bilirkişi raporu da yer aldı. Bilirkişi raporunda; şikayetçi T.A.'ya rektal muayenenin fiziki muayenenin tamamlayıcı unsuru olduğu, ancak süresinin 15-20 dakika olmasının usule aykırı olduğu, vajinal muayeneyi gerektirecek herhangi bir endikasyon olmadığı belirtildi. Raporda, yine şikayetçi D.D.'ye yönelik vajinal muayeneyi gerektirecek bir endikasyon olmadığı, tıbbi muayene usul ve bilimsel verilere uygun olmadığı, diğer şikayetçilere de rektal muayenenin hastalığın teşhisi için uygun olduğu, ancak vajinal muayenenin herhangi bir endikasyon olmadığı kaydedildi.

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'CİNSEL SALDIRI EYLEMİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ ANLAŞILDI'

Ahmet Taner Cantimur'un 153 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan ifadeler müştekilerin birbirlerini doğrulayan ve birbiri ile örtüşen beyanları, bu beyanları destekleyen tanık beyanları, bilgi alma tutanakları, uzmanlık raporu birlikte değerlendirildiğinde; şikayetçilerin genelde mide ve bağırsak rahatsızlığı sebebiyle Kepez Devlet Hastanesi'ne gittikleri, orada uzman olan şüpheli tarafından muayene edildikleri, şüphelinin şikayetçilere yönelik rektal muayenesinin müştekilerin rahatsızlıklarının tespiti açısından tıbbi verilere uygun olduğu, ancak şüphelinin pek çok hastasına vajinal muayene yaptığı, şikayetçiler D.D., F.D., F.K. ve T.A.'ya yönelik nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu, bu eylemi şikayetçi T.A.'ya yönelik birden fazla yaptığı, şikayetçiler D.B., N.S. ve S.U.'ya yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Ahmet Taner Cantimur ise ifadesinde, suçlamaları reddetti. Cantimur; hastanede bu dalda tek uzman olduğunu, gelen kadın hastaları paravanın arkasında muayene odasında yalnız muayene ettiğini, kendisine kimsenin refakat etmediğini, mide ve bağırsak rahatsızlığı olan hastaların muayenesini işin doğası gereği elle anal yoldan yaptığını, bazen ilerlemiş kanser vakalarını bu şekilde tespit edebildiğini, bu muayene şeklini işin doğası gereği yaptığını, şikayetçilere cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü. Ahmet Taner Cantimur'un yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.