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Haber Giriş: 07.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Doktor sen zaten ölmüşsün dedi!

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Doktor sen zaten ölmüşsün dedi!
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CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, İstanbul’da bir semt pazarına giderek pazarcılarla röportaj yaptı. Fulya Öztürk’ün neden maske takmadıklarına dair soruya pazarcıların verdiği ‘pişkin’ yanıtlar ise büyük eleştirisi konusu oldu

Neredeyse tüm pazarcılar maskesizdi. Pazarcıların zorunlu olmasına rağmen maske takmamaları, binlerce kişinin uğradığı pazarlardaki tehlikeyi gözler önüne serdi. Fulya Öztürk’ün neden maske takmadıklarına dair soruya pazarcıların verdiği ‘pişkin’ yanıtlar ise büyük eleştirisi konusu oldu. İşte pazarcıların verdiği “Pes” dedirten o yanıtlar:

“Neden mi maske takmıyorum, öylesine”, “Gelmesinler pazara”, “Maskem cebimde”, “Maskem yok, arabada”, “Doktor bana ‘Ölmüşsün zaten, takmana gerek yok’ dedi”, “Canım öyle istiyor”, “Terliyoruz, mal taşıyoruz, zor oluyor”, “Virüsten artık korkmuyoruz. Artık virüs mutasyon geçirdi”, “Burada kimse hasta değil ki.” Aldığı bu yanıtlar sonrasında şaşkına dönen CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, yayın sırasında “Çok moralim bozuldu” dedi.

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