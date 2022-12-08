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Doktor Pelin’in kahreden ölümü

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#Pelin Avcu#Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Kolon Kanseri
Doktor Pelin’in kahreden ölümü
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 07:00

Uzun yıllar kolon kanseri nedeniyle tedavi gören, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan psikiyatri uzmanı Dr. Pelin Avcu hayatını kaybetti.

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Pelin Avcu’nun 4 yıldır tedavi gördüğü ancak son aylara kadar hasta bakmaya devam ettiği öğrenildi. Pelin Avcu’nun ölümü, yakınlarını ve sevenlerini üzdü. 37 yaşındaki genç doktorun 5 yaşında bir çocuk sahibi olduğu da öğrenildi.

Pelin Avcu’nun ardından meslektaşları üzüntülerini sosyal medyada paylaştı. Doç. Dr. Hakan Akelma, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Pelin son derece sevilen bir insandı. Bir insanı herkes sevmez ancak Pelin’i neredeyse herkes seviyordu. Psikiyatrist olduğu için hastalığı ile ilgili hep bize moral veren oydu. Dost canlısı, insan canlısı, hastalarına karşı aşırı derecede iyi, pozitif enerji veren biriydiz” dedi.

BİRİNCİLİKLE BİTİRDİM

Sosyal medya hesabında da zaman zaman paylaşımlarda bulunan Avcu’nun bir paylaşımında “Anne babamın emekli maaşıyla okudum. Ablalarımın eski kıyafetleriyle üniversiteye gittim. Tıp fakültesini birincilikle bitirdim” mesajı okuyanları duygulandırdı.

 

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#Pelin Avcu#Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi#Kolon Kanseri

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