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Doktor Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı

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#Özlem Gültekin Çelik#Şüpheli Ölüm#Gözaltı
Doktor Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 13:17

Doktor Özlem Gültekin Çelik’in ölümüne ilişkin soruşturmada, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Çelik’in ölümüne neden olan anestezi etken maddesi propofol indüksiyonu temin ettikleri iddia ediliyor.

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Op. Dr. Özlem Gültekin Çelik 14 Ağustos’ta İzmir’deki kliniğinde ölü bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu’nun Çelik’in ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ç.K, F.A, H.Ç, H.Y ve P.Ç isimli kişiler gözaltına alındı.

ANESTEZİ MADDESİNİ TEMİN ETTİKLERİ İDDİA EDİLİYOR

Çelik’in otopsi raporunda; kanında yüksek oranda Propofol (genel anestezi) indüksiyonu tespit edilmiş ve bu nedenle vefat ettiği belirlenmişti. Bu kapsamda; alınan gizli tanık beyanları ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin olay günü Çelik’in ölümüne neden olan maddeleri temin etikleri iddia edilen kişiler tespit edildi.

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#Özlem Gültekin Çelik#Şüpheli Ölüm#Gözaltı

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