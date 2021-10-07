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Doktor kızını vahşice öldürmüştü! İndirimsiz ağırlaştırılmış müebbet istemi

#Balıkesir#Kadın Cinayeti#Gülnur Yılmaz

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde görülen duruşmada, GPS cihazıyla takip ettiği kızı doktor Gülnur Yılmaz’ın (28) otomobiline çarpıp kaza yaptırdıktan sonra 20 kurşunla öldüren Mustafa Ali Yılmaz (69) hakkında savcılık mütalaasını verdi. Canavarca hisle kızını öldürdüğü belirtilen Yılmaz'a, indirim hükümlerinin uygulanmayarak 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verilmesi istendi. Öte yandan Yılmaz’ın otomobilini silah gibi kullandığı belirtilerek, 'silahla kasten basit yaralama' suçundan da ceza alması talep edildi.

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Olay, Havran ilçesinde 27 Haziran 2019'da yaşandı. Antalya'dan annesinin yanına gitmek üzere 2 arkadaşıyla yola çıkan pratisyen hekim Gülnur Yılmaz’ın kullandığı otomobile GPS cihazı takan, İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz, 3 kez otomobiliyle çarparak kızının aracını yol dışına çıkardı. Eşi, Gülden Yılmaz’ın yerini soran Mustafa Ali Yılmaz, cevap alamaması üzerine kızına 5 el ateş etti. Sonra arkadaşlarından da eşinin yerini öğrenemeyen Mustafa Ali Yılmaz, kızının kafa bölgesine 15 el daha ateş etti. Vücuduna 20 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

'AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL'

Olay yerinden kaçan Mustafa Ali Yılmaz, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ali Yılmaz, soruşturma sırasında akıl sağlığının yerinde olmadığını ileri sürerken, Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu tarafından yapılan incelemede ise Mustafa Ali Yılmaz’da akıl hastalığı ve zeka geriliğine saptanmadığı, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu bildirildi.

Kızını canavarca hisle öldüren babadan skandal ifadeler

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İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen raporda ise Mustafa Ali Yılmaz’ın sağ el ve sol el bölgesinde atış artıkları tespit edilirken, Gülnur Yılmaz’a ait tişörtte de atış artıklarının yoğunluğu nedeniyle yakın atış sonucu öldüğü tespit edildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda da maktulün vücudunda 20 adet mermi çekirdeği isabet ettiği ve atışların yoğunluğunun baş bölgesinde bulunduğu belirtildi.

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CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME

Raporların değerlendirilmesinin ardından, Burhaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaasını açıklayan savcılık, atış yoğunluğunun baş bölgesine gerçekleşmesi nedeniyle sanığın eylemi, ‘canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçuna vücut verdiği, böylece şüphelinin üzerine atılı 'tasarlayarak canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçunu işlediği belirtildi. Savcılık mütalaasında ayrıca, sanığın kullandığı araçla maktulün aracına birden fazla çarpmasıyla kaza yapmalarına neden olan Mustafa Ali Yılmaz’ın araçtaki M.O. ve E.U.’nun yaralandıklarının sabit olduğu ve aracı silah gibi kullandığı gerekçesiyle, ‘silahla kasten basit yaralama' suçunun gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca, olayın meydana gelmesinde sanığın herhangi bir tehdit ve tahrik altında bulunmadığı, savunma ve zorunluluk hali, sınırın aşılması, cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit, haksız tahrik unsurlarının oluşmaması nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı belirtilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Mustafa Ali Yılmaz ise olayı tasarlamadığını ve canavarca hisle hareket etmediğini ileri sürerek mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

'BİR SONRAKİ DURUŞMADA KARARIN ÇIKMASINI BEKLİYORUZ'

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Duruşma sonrası açıklama yapan saldırıda ölen doktorun annesi Gülden Yılmaz’ın avukatı Berna Menteş, “Duruşmanın bugün 6'ncı celsesiydi. Savcılık mütalaa verdi. Sanık hakkında yakın akrabayı canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürmek suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, mahkeme heyetinden herhangi bir indirim uygulanmamasını da talep etti. Karşı taraf savunma yapmak için süre istedi. Bir sonraki duruşmada kararın çıkmasını bekliyoruz. Sanığın yapılan muayenesinde herhangi bir akli hastalığı bulunmadığı ve akli dengesinin yerinde olduğu yönünde bir rapor gelmişti. Herhangi bir itirazda bulunmadan 'kabul etmiyoruz' dediler. Yeniden bir rapor talebine bulunulmadı. Mahkeme de bu şekilde raporu geçerli saydı" diye konuştu. Duruşma, 16 Aralık'a ertelendi.

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#Balıkesir#Kadın Cinayeti#Gülnur Yılmaz