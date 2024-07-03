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Doktor kendisini tehdit eden hastayla Mehmetçik Vakfına bağış şartıyla uzlaştı

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#Hastane#Doktor#Vakıf
Doktor kendisini tehdit eden hastayla Mehmetçik Vakfına bağış şartıyla uzlaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 09:34

Bayburt’ta diş hekimi olarak görev yapan doktoru, tedavi olmak için hastaneye gelen M.K. isimli şahıs tehdit etti. Kendini tehdit eden hastadan şikayetçi olan doktor, daha sonra Mehmetçik Vakfına 3 bin lira bağış yapılması şartıyla şüpheli isimle uzlaşmaya varma kararı aldı.

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Bayburt'ta İ.Ö isimli diş hekimi görevi başındayken hastaneye gelen M.K isimli şahıs tarafından randevu bulamadığı gerekçesiyle tehdit edildi. Doktor İ.Ö, randevusuz M.K'ya bakamayacağını, randevu alıp geldikten sonra kendisiyle ilgileneceğini söyledi. M.K ise, diş hekimi İ.Ö'ye tehditler savurarak, hastaneden ayrıldı. Kendisini tehdit eden M.K'dan şikayetçi olan hekim İ.Ö'nün şikayeti üzerine M.K hakkında 'Tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü çalışmalar sonucunda dosyadaki suçun uzlaştırmaya tabi bir suç olduğu belirlendi, dosya Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.
Devreye giren Uzlaştırma Bürosu ekipleri, mağdur tarafla uzlaşma şartlarını görüşmek için bir araya geldiler. Mağdur İ.Ö, Mehmetçik Vakfına bağış yapılması şartıyla şüpheli M.K. ile uzlaşmaya varacağını dosyanın uzlaştırma görevlisine iletti.

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Doktor kendisini tehdit eden hastayla Mehmetçik Vakfına bağış şartıyla uzlaştı

Ardından İ.Ö'nün uzlaşma talebini bildirmek için bir uzlaştırma görevlisi M.K ile de bir araya gelerek, uzlaşma talebini M.K'ya bildirdi. Hekim İ.Ö'nün uzlaşma şartını kabul eden M.K, Mehmetçik Vakfına 3 bin lira bağışta bulundu.

Uzlaştırma Bürosu görevlilerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, dosyada edimli bir şekilde uzlaşma sağlandı. Dosyanın şüpheli ismi M.K ise ceza almaktan doktor sayesinde kurtulurken, dosya mahkemeye intikal etmeden kapatılmış oldu.

Kamu yararı gözeten edimleri her zaman önemsediklerini, bu alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Cumhuriyet Savcısı Asya Büşra Alim fidan dikimi, vakıflara bağışta bulunulması, köy okullarının tamir işlerinin yapılması ve eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kırtasiye malzemelerinin temin edilmesi gibi konularda taraflarla uzlaşma sağlandığını aktardı.

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#Hastane#Doktor#Vakıf

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