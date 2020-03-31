Doktor kelimesi Fransızcadan Türkçeye geçen sözcükler arasında yer alıyor. Türkçe içerisinde en çok kullanılan kelime olarak bilinmektedir. Aynı zamanda eş anlamlılarını öğrenerek aynı anda üzerinden değerlendirmek mümkün.

Doktor Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Doktor kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘hekim’ ve ‘tabip’ karşımıza çıkmaktadır. Tabi aynı zamanda sagan ve sağaltman gibi sözcükler de bulunuyor. Ancak daha çok hekim ile beraber tabip kelimesinin doktor eş anlamlısı olarak gündelik yaşamda kullanıldığını söylemek gerekir.

TDK’ya Göre Doktor Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından doktor kelimesinin eş anlamlısına bakıldığında, ‘hekim ve tabip’ karşılık bulmaktadır. Böylece Türkçe cümleler içerisinde anlama uygun olarak amaca göre eş anlamlıları değerlendirilebilir. Aynı anlama geldiği için hem yazılı hem de sözlü olarak kullanılabilir.