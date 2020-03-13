Doktor İzzettin Bey'in Sibirya esareti

Dr. Yusuf İzzettin Bey, Kafkas cephesindeki savaşa askeri hekim olarak katılır. 22 Aralık 1914’te bir Rus baskınında esir düşer. Önce Azerbaycan’daki Nargin adasına, oradan da Sibirya’ya götürülür. Esaret hayatı 7 yıl sürer. Japon idaresindeki Hey Mey Maru gemisiyle 1921’de 1500 esirle birlikte yurda dönerken Ege açıklarında Yunan gemileri tarafından önleri kesilir. 3 aylık sıkıntılı bir sürecin ardından doktor olduğu için İstanbul’a dönmesine izin verilir. Diğer esirler ise tutuklanarak İtalya’nın güneyindeki bir adaya götürülür.

14 MART TIP BAYRAMI İÇİN

Doktor Yusuf İzzettin Bey’in hatıralarını kitaplaştıran Prof. Dr. Bingür Sönmez, Hürriyet’e şunları söyledi: “İzzettin Bey, o büyük mücadelede hizmet veren doktorlardan sadece biri. Dr. İzzeddin Bey başından geçen, tarihçilerin kabul etmedikleri ve uzun yıllar ilgi duymadıkları birçok olayı tüm açıklığı ile anlatıyor. Sarıkamış-Kafkas Cephesinde esir düşen 65 hekim ve 3 eczacı ve şehit düşen 242 sağlık personeli anısına kitabı özellikle 14 Mart’a denk getirdik. Sarıkamış esirlerinin hatıraları çok az. Okuma yazmanın çok az olması ve Rusların esir hatıralarına el koyması bunun temel sebebi. İzzettin Bey’in hatıralarının özelliği, hatıralarını tarihçi titizliğiyle gün gün kaydetmiş olması. Sibirya’daki esir kampları hakkında çok ayrıntılı bilgi veriyor” dedi.







