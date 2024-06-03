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Doktor istediği ilacı yazmayınca çılgına döndü

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#Elazığ#Doktor#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 15:59

Elazığ’da bir aile sağlık merkezine giderek yanında olmayan annesine ilaç yazdırmak isteyen kadın, talebini reddeden doktora saldırdı. Muayene odasından kalabalığın çıkması ve polisin gelerek olaya müdahale etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, merkez Doğukent Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın aile sağlık merkezine giderek annesi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Gonca K., ilacı yazması için hastanın kendisinin olması gerektiğini ve aksi takdirde yazamayacağını dile getirdi. Bunun üzerine kadın masaya yumruk atarak ilacı yazması için doktora baskı yapmaya ve tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Dr. Gonca K., beyaz kod verdi. Kısa bir süreliğine dışarı çıkarak bekleyemeye başlayan kadın, tekrar içeri girerek Dr. Gonca K.'ya saldırdı.

Doktor istediği ilacı yazmayınca çılgına döndü

Sağlık çalışanlarının araya girmesi ve polis ekiplerinin müdahalesi ile saldırgan kadın uzaklaştırıldı. Darp raporu alan Dr. Gonca K., saldırgan kadından şikayetçi oldu. 
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Elazığ#Doktor#Hastane

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