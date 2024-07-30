Doktor ile hasta arasında arbede! Bakanlıktan açıklama geldi

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Olay, saat 15.30 sıralarında Ortakent Mahallesi 12 No’lu Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle birlikte tatile gelen Engin S. (55), ateş şikayeti nedeniyle kız kardeşi Ö.S.A. (48) ile birlikte aile sağlık merkezine gitti. Misafir girişi yaptıktan sonra Engin S., içeride hastası bulunan Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’ın muayene odasına girdi. Tezvar iddiaya göre ateşi bulunan Engin S.’ye hastaneye gitmesini söyledi. Engin S. ise burada tedavi edilmesini istedi. Doktor Tezvar ile hasta Engin S. arasında yaşanan sözlü tartışmada taraflar birbirlerini karşılıklı olarak darbetti. Yaşanan kavga, gürültü üzerine odaya giren hasta yakınları ve aile sağlık merkezinde çalışanlar personel tarafından sonlandırıldı.

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DOKTOR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sırasında fenalaşan Dr. Tezvar, yere yığıldı. Tezvar’a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken ihbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Dr. Tezvar, ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri Engin S. ve kız kardeşi Ö.S.A.’yı gözaltına alarak, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Hastanede tedavisi devam eden Doktor Mustafa Hürkal Tezvar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarına şiddete karşı mücadelede kararlılık vurgusu yapılarak, “Muğla’nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.