×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Doktor Hamdi Oğrağ'ın kahreden ölümü... Ailesini uyandırmamak için balkona çıkmış

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Doktor#Balkon
Doktor Hamdi Oğrağın kahreden ölümü... Ailesini uyandırmamak için balkona çıkmış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2025 17:25

Antalya Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ (45), hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, gece 04.00 sularında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4’üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ (45) gece saatlerinde hastaneden arandı. Görüşme için balkona çıkan Oğrağ, dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ öğle 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI UYANDIRMAMAK İSTEMİŞ

Oğrağ’ın hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıktığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınGenç dansçının şüpheli ölümüGenç dansçının şüpheli ölümüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Doktor#Balkon

BAKMADAN GEÇME!