Doktor Halil İbrahim Çakın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kentte bir özel tıp merkezinde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Dr. Halil İbrahim Çakın, 2 hafta önce koronavirüse yakalandı. Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Dr. Çakın, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Dr Çakın, dün yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle üzüntü yaratan Çakın'ın cenazesi Muğla’da toprağa verilecek.

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