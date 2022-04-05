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Doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı öldürmüştü! Öldürdükten sonra Anneler Günü mesajı atmış

#Ankara#Doktor#Zeynep Erdoğan
Doktor eşi Zeynep Erdoğanı öldürmüştü Öldürdükten sonra Anneler Günü mesajı atmış

Ankara'da 9 aylık eşi kadın doğum uzmanı Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldüren, oğlu A.A.'yı (16) da darbedip, bodrum kata kilitleyen Mehmet Erdoğan'ın (45) tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaa verdi. Erdoğan'ın 'eşi kasten öldürme'den ağırlaştırılmış ömür boyu, 2 suçtan da 34 yıla kadar hapsi istendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Zeynep Erdoğan’ın doktor arkadaşı "9 Mayıs günü Zeynep’e Anneler Günü için mesaj attım. Karşılığında da bana Anneler Günümü kutlayan mesaj gönderdi. Mesajı sanığın Zeynep’i öldürdükten sonra onun telefonundan attığını öğrendim" dedi.

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Mehmet Erdoğan, ikinci evliliğini yaptığı 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı 9 Mayıs 2021'de Çankaya ilçesi, Mutlukent Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştıktan sonra bıçakla öldürdü. Erdoğan, cinayetten önce de eşinin ilk evliliğinden olan oğlu A.A.'yı dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayarak bodrum kattaki depoya kilitledi. Erdoğan, eşine ait otomobille kaçarken olay da A.A.'nın ellerindeki ipi çözüp dışarı çıkarak yardım istemesi üzerine ortaya çıktı. Polis tarafından yakalanan Erdoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma sonunda Erdoğan hakkında 'eşi kasten öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kasten yaralama' ağırlaştırılmış ömür boyu ve 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ANNELER GÜNÜ MESAJI ATMIŞ

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Zeynep Erdoğan’ın doktor arkadaşı tanık olarak dinlendi. Tanık, olaydan önce sanıkla arkadaşı Erdoğan’ın arasının bozuk olduğunu, sanığın Erdoğan’dan sürekli para aldığını ve geri ödemediğini söyledi. Zeynep Erdoğan’ın sanıktan kurtulmaya çalıştığını ve boşanma davası açtığını söyleyen tanık, "9 Mayıs günü Zeynep’e Anneler Günü için mesaj attım. Karşılığında da bana Anneler Günümü kutlayan mesaj gönderdi. Ancak aynı akşam teyzesinin kızı arayarak Zeynep’in öldüğünü söyledi. Mesajı sanığın Zeynep’i öldürdükten sonra onun telefonundan attığını öğrendim" dedi.

Doktor eşi Zeynep Erdoğanı öldürmüştü Öldürdükten sonra Anneler Günü mesajı atmış

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tanık ifadesine karşı tarafların beyanları alındıktan sonra savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın, eşi Zeynep Erdoğan'ı tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdüğünü, daha sonra da delilleri yok etmek için oğlu A.A.’nın başına sert cisimle vurarak beyin kanaması geçirmesine neden olduğunu, baygın haldeyken domuz bağı ile bağlayarak evin bodrum katına kilitleyip, kaçtığını söyledi.

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Savcı, bu nedenle sanığın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, A.A.'ya karşı eylemleri nedeniyle de 'öldürmeye teşebbüs' ve 'hürriyetten yoksun kılma' suçlarından 34 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi. 

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Doktor eşi Zeynep Erdoğanı öldürmüştü Öldürdükten sonra Anneler Günü mesajı atmış

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#Ankara#Doktor#Zeynep Erdoğan

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