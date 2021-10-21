Doktor doktoru vurdu

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Mersin’in Mezitli ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Hasan Çayır, daha önce tartıştığı merkezin sorumlusu Dr. Ahmet Dikmen ile dün bir kez daha tartıştı. Dr. Çayır, tartışma sırasında dışarı çıkıp aracında bulundurduğu av tüfeğini aldı ve tekrar döndüğü sağlık merkezinde, meslektaşı Dr. Ahmet Dikmen’e ateş açtı.



TUTANAK İDDİASI

Vücudunun birçok yerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Dr. Dikmen, personelin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Dr. Ahmet Dikmen kurtarılamadı. Polis, meslektaşını öldüren Dr. Hasan Çayır’ı gözaltına aldı.

Dr. Ahmet Dikmen’in, Dr. Hasan Çayır hakkında ‘disiplinsizlik’ nedeniyle tutanak tuttuğu, bunun üzerine Çayır’ın, Dikmen’i öldürdüğü iddia edildi.