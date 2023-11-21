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Doktor doktoru bıçakladı

Güncelleme Tarihi:

#Aksaray#Doktor#Mustafa Dilmaç
Doktor doktoru bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 07:00

Aksaray’da park yeri tartışmasında üroloji doktoru Nazım Abdülkadir D. (34), çocuk doktoru Mustafa Dilmaç'ı çakıyla göğsünden yaralandı.

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Aksaray’daki Şeyh Hamit Mahallesi’nde bulunan bir rezidansın otoparkında dün saat 20.00 sıralarında özel bir hastanede çalışan çocuk doktoru Mustafa Dilmaç (33), meslektaşı üroloji doktoru Nazım Abdulkadir D. (34) ile araç parkı yüzünden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Nazım Abdulkadir D., yanında bulunan çakıyla Mustafa Dilmaç’ı göğsünden yaraladı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dilmaç’ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

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#Aksaray#Doktor#Mustafa Dilmaç

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