Doktor Dilaver Özturan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, görev yaptığı hastaneler ve eğitim bilgileri
Dilaver Özturan, ekran başında yer alan pek çok kişinin merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Belirli periyodlarla konuk olduğu sağlık programlarında önemli konulara değinen Dilaver Turan, hangi hastanelerde görev aldığı ve eğitimi ile merak ediliyor. Peki, Doktor Dilaver Özturan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Prof. Dr. Dilaver Özturan, 8 Nisan 1960 yılında Elazığ'da doğdu. 1976 yılında Tübitak Liseler Arası Kimya Dalı Birincilik Ödülü ve Fizik Dalı İkincilik ödülü aldı. 1977 yılında Elazığ Lisesi'nden mezun oldu.
EĞİTİMİ
2011 - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları / Profesör
1993 - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları / Doçent
1991 - Baylor Medical College Temel Bilimler ve Mikrovasküler Cerrahi Eğitimi
1991 - Texas Medical Center ve MD Anderson / Baş Boyun Rekonstrüksiyon Cerrahisi ve Kanser Eğitimi
1989 - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları
1983 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
1982 - Münih Üniversitesinde / Stajyer
KARİYERİ
2017 - Halen - Acıbadem Sağlık Grubu
1997 - 2016 - Me-Di Kulak Burun Boğaz Merkezi / Kurucu Hekim
1989 - 1990 - Gümüşsuyu Askeri Hastanesi / Tabib Asteğmen
1986 - 1989 - SSK Okmeydanı Hastanesi / KBB Asistanlık Eğitimi
1985 - 1986 - Taksim İlk Yardım Hastanesi / II. Cerrahi Kliniği Asistanlığı
1983 - 1985 - Kütahya Altıntaş / Mecburi Hizmet Eğitimi