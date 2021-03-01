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Haber Giriş: 01.03.2021 - 12:13 | Son Güncelleme:

Doktor Dilaver Özturan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, görev yaptığı hastaneler ve eğitim bilgileri

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Doktor Dilaver Özturan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, görev yaptığı hastaneler ve eğitim bilgileri
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Dilaver Özturan, ekran başında yer alan pek çok kişinin merakla araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Belirli periyodlarla konuk olduğu sağlık programlarında önemli konulara değinen Dilaver Turan, hangi hastanelerde görev aldığı ve eğitimi ile merak ediliyor. Peki, Doktor Dilaver Özturan kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Prof. Dr. Dilaver Özturan, 8 Nisan 1960 yılında Elazığ'da doğdu. 1976 yılında Tübitak Liseler Arası Kimya Dalı Birincilik Ödülü ve Fizik Dalı İkincilik ödülü aldı. 1977 yılında Elazığ Lisesi'nden mezun oldu.

EĞİTİMİ

2011 - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları / Profesör

1993 - Kulak Burun Boğaz Hastalıkları / Doçent

1991 - Baylor Medical College Temel Bilimler ve Mikrovasküler Cerrahi Eğitimi

1991 - Texas Medical Center ve MD Anderson / Baş Boyun Rekonstrüksiyon Cerrahisi ve Kanser Eğitimi

1989 - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

1983 - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

1982 - Münih Üniversitesinde / Stajyer

KARİYERİ

2017 - Halen - Acıbadem Sağlık Grubu

1997 - 2016 - Me-Di Kulak Burun Boğaz Merkezi / Kurucu Hekim

1989 - 1990 - Gümüşsuyu Askeri Hastanesi / Tabib Asteğmen

1986 - 1989 - SSK Okmeydanı Hastanesi / KBB Asistanlık Eğitimi

1985 - 1986 - Taksim İlk Yardım Hastanesi / II. Cerrahi Kliniği Asistanlığı

1983 - 1985 - Kütahya Altıntaş / Mecburi Hizmet Eğitimi

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