Doktor Corona Virüsünden öldü, eczacı eşi tedavi görüyor
İzmir’de doktorluk yapan Nihat Dayanıklı, yakalandığı Corona Virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda ederken, eczacı olan eşinin ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.
Uzun yıllar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Op. Dr. Nihat Dayanıklı, Corona Virüsüne yenik düştü. Dayanıklı’nın 3 haftadır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilirken, eşi eczacı Sibel Gültekin Dayanıklı’nın ise aynı hastanede Corona Virüs tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
2 çocuk sahibi olan Dayanıklı’nın vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.
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