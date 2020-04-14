MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDoktor Corona Virüsünden öldü, eczacı eşi tedavi görüyor
GeriGündem Doktor Corona Virüsünden öldü, eczacı eşi tedavi görüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 17:32,Son Güncelleme:

Doktor Corona Virüsünden öldü, eczacı eşi tedavi görüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Doktor Corona Virüsünden öldü, eczacı eşi tedavi görüyor
Abone Olgoogle-news

İzmir’de doktorluk yapan Nihat Dayanıklı, yakalandığı Corona Virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda ederken, eczacı olan eşinin ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Uzun yıllar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Op. Dr. Nihat Dayanıklı, Corona Virüsüne yenik düştü. Dayanıklı’nın 3 haftadır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilirken, eşi eczacı Sibel Gültekin Dayanıklı’nın ise aynı hastanede Corona Virüs tedavisinin sürdüğü ifade edildi.
2 çocuk sahibi olan Dayanıklı’nın vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle