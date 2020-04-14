Doktor Corona Virüsünden öldü, eczacı eşi tedavi görüyor

Uzun yıllar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Üroloji Kliniği Başasistanı olarak görev yapan Op. Dr. Nihat Dayanıklı, Corona Virüsüne yenik düştü. Dayanıklı’nın 3 haftadır Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilirken, eşi eczacı Sibel Gültekin Dayanıklı’nın ise aynı hastanede Corona Virüs tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

2 çocuk sahibi olan Dayanıklı’nın vefatı sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu.