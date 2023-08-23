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Doktor cinayetinin nedeni ortaya çıktı! 100 lira için tartışmışlar... Otelden kaçış anları kamerada

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#Doktor#Cinayet#Avcılar
Doktor cinayetinin nedeni ortaya çıktı 100 lira için tartışmışlar... Otelden kaçış anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 14:56

Avcılar’da otelde silahlı saldırıya uğrayan Doktor İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattığını söyledi. Kıtay ise ifadesinde, bacağına ateş etmek istediğini ve yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelilerin cinayetten sonra otelden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan'ın tartıştığı Dılnoza Bayramova, erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattı. Otele gelen Kıtay görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar' diyerek, görevlilerle birlikte yukarı çıktı. Kapıyı açan Karahan'a silahla ateş açtı. Ardından Kıtay, Bayramova ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doktor cinayetinin nedeni ortaya çıktı 100 lira için tartışmışlar... Otelden kaçış anları kamerada

Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi. Şüphelilerin cinayetten sonra otelden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Doktor cinayetinin nedeni ortaya çıktı 100 lira için tartışmışlar... Otelden kaçış anları kamerada

100 LİRA İÇİN TARTIŞTILAR

Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve Karahan'ın parayı aldıktan sonra kendisi darbedip kovduğunu ve bu durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi. Kıtay ise ifadesinde, görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar, gelin birlikte bakalım' diyerek görevlilerle odaya çıktığını ve kapıyı açan Karahan'ın bacağına ateş etmek istediğini, yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi.

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Doktor cinayetinin nedeni ortaya çıktı 100 lira için tartışmışlar... Otelden kaçış anları kamerada

BAĞIRMA SESLERİ ÜZERİNE DIŞARI ÇIKTIK

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Doktor cinayetinin nedeni ortaya çıktı 100 lira için tartışmışlar... Otelden kaçış anları kamerada

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#Doktor#Cinayet#Avcılar

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