Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba ve kızına 8'er yıl hapis istendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu: Ece Erkenden haber alamıyoruzArkadaşları gözyaşlarına boğuldu: Ece Erken'den haber alamıyoruz!#Ece Erken
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zamErdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erkenin eşi silahlı saldırıya uğradı Restorana önce iki kişi geldiler...Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti... Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi silahlı saldırıya uğradı! 'Restorana önce iki kişi geldiler...'#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladıMerkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı#Şafak Kavcıoğlu
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Balıkçı KahramanBalıkçı Kahraman#Orkun Ün
En son hayalini gerçekleştiremedi Fatma Girike veda günü...'En son hayalini gerçekleştiremedi' Fatma Girik'e veda günü...#Fatma Girik
30 yıl sonra ilk 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar30 yıl sonra ilk! 2 metreyi aştı... Kaybolan araçlarını arıyorlar#Kastamonu
Almanyanın teklifi herkesi şoke etti Ukrayna çıldırdı: Şaka mı bu, sırada yastıklar mı varAlmanya'nın teklifi herkesi şoke etti! Ukrayna çıldırdı: 'Şaka mı bu, sırada yastıklar mı var?'#ALMANYA
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Cep telefonu çalındı, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördüCep telefonu çalındı, çektiği son fotoğrafta hırsızı gördü#Antalya
Kripto paralarda Fed depremi Satışlar hızlandı...Kripto paralarda Fed depremi! Satışlar hızlandı...#Kripto Para
Fenerbahçede ilginç yöntem Takıma el atar mısın hocam Erol Bulut rahatsız olunca...Fenerbahçe'de ilginç yöntem! 'Takıma el atar mısın hocam?' Erol Bulut rahatsız olunca...#Fenerbahçe
Altın fiyatları Fed sonrası sert gerilediAltın fiyatları Fed sonrası sert geriledi! #Altın Fiyatları
HABERLERGündem Haberleri

Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba ve kızına 8'er yıl hapis istendi

#Trabzon#Ümit Keleş#Burcu Bulut
Doktor çiftin kanlı takı kavgasında baba ve kızına 8er yıl hapis istendi

Trabzon'da 4 ay önce meslektaşı Ümit Keleş (30) ile evlenen doktor Burcu Bulut'un (30) babası emekli astsubay Basri Bulut'un (50) takı tartışması nedeniyle damat ile ailesinden 3 kişiyi silahla yaraladığı kavga ile ilgili iddianame kabul edildi. İddianamede tutuklu Basri Bulut hakkında 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturmada delil olan ses kaydında 'Vur, hepsini vur' dediği öne sürülen Burcu Bulut Keleş için de 'azmettirmek' suçundan babası kadar hapis cezası talep edildi.

Haberin Devamı

Olay, 25 Eylül 2021 tarihinde 1 No'lu Bostancı Mahallesi, Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş geçen yıl 11 Eylül’de yapılan düğünle evlendi. Düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 4 gün sonra yeniden bir araya geldi.

Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut, çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanan ve sorgusunda "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince onlara 'Altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut tutuklandı.

Haberin Devamı

Doktor çiftin kanlı takı kavgasında baba ve kızına 8er yıl hapis istendi

DOKTOR ÇİFTTEN BOŞANMA TALEBİ

Olayın ardından damadın ailesi, Basri Bulut ve kızı hakkında şikayetçi oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla karşılıklı tazminat talebinde bulunup, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, iddianame hazırlandı. Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu Basri Bulut hakkında 'silahla nitelikli kasten yaralama' suçundan yaralanan her kişi için 2’şer yıl olmak üzere toplam 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Burcu Bulut Keleş için de 'azmettirmek' suçundan babası kadar hapis cezası istendi.

Doktor çiftin kanlı takı kavgasında baba ve kızına 8er yıl hapis istendi

SES KAYDI DETAYLARI İDDİANAMEDE

Doktor çiftin, düğünden 2 hafta sonra takılan takıların paylaşımının yanı sıra muhafaza edileceği yer konusunda aileler arasında tartışma yaşandığının anlatıldığı iddianamede; olayda yaralanan damat tarafınca evde yaşananlarının cep telefonu aracılığıyla kayda alındığı ses kaydı soruşturmaya delil olarak sunuldu.

Haberin Devamı

Doktor çiftin kanlı takı kavgasında baba ve kızına 8er yıl hapis istendi

Doktor çiftin, karşılıklı tazminat talebiyle boşanma talebinde bulundukları mahkemeye de delil olarak sunduğu bahse konu ses kaydının ayrıntıları da ortaya çıktı. Ses kaydında tartışma sonrası evde bir süre sessizlik olduğu, ardından 5 el silah sesi duyulduğu, silahlı eylem öncesi Dr. Burcu Bulut Keleş'in ise babasına 'vur, hepsini vur' dediği belirtildi.

Doktor çiftin kanlı takı kavgasında baba ve kızına 8er yıl hapis istendi

GELİNİN BABASI UZAK ATIŞ YAPMIŞ

Hakkında hapis cezası istenen Basri Bulut'un olayda kullandığı silahla uzak mesafeden atışları yaptığı, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin adli ve kriminal raporların yer aldığı iddianamede ayrıca ses kaydı yapan aileler hakkında ise 'ek kovuşturmaya yer olmadığına' dair ek karar verildi. Sanıklar, Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

Doktor çiftin kanlı takı kavgasında baba ve kızına 8er yıl hapis istendi

 BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Düğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme! İki doktordan şaşırtan dava
daha fazla video içinDüğün sonrası takı kavgasında yeni gelişme! İki doktordan şaşırtan dava
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzon#Ümit Keleş#Burcu Bulut

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri

BAKMADAN GEÇME!

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Googleda harıl harıl bunu arıyorlar Süper bağışıklık hakkında her şey...

Aşılar üstüne Covid geçirmek... Google'da harıl harıl bunu arıyorlar! 'Süper bağışıklık' hakkında her şey...

#Hibrit Bağışıklık
İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri