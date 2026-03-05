×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Doktor Bülent Cihantimur'dan dava açtı: 15 milyon 800 bin lira dolandırıldım

Güncelleme Tarihi:

#Bülent Cihantimur#Dolandırıcılık#Timur Cihantimur
Doktor Bülent Cihantimurdan dava açtı: 15 milyon 800 bin lira dolandırıldım
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2026 10:45

Doktor Bülent Cihantimur bazı avukatlarının, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, ‘'Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde zor durumda olan müvekkilden faydalanarak belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır'' denildi.

Haberin Devamı

Eyüpsultan'da 2024 yılında 17 yaşında olan ve seyir halindeyken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürülen Timur Cihantimur'un babası doktor Bülent Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla bazı avukatları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Bülent Cihantimur ‘müşteki' sıfatıyla, M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Gözden KaçmasınOğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin ilk iddianame hazırlandı Eylem Tok ve Bülent Cihantimur için istenen ceza belli olduOğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin ilk iddianame hazırlandı! Eylem Tok ve Bülent Cihantimur için istenen ceza belli olduHaberi görüntüle

‘'İÇİNDE BULUNDUĞU ZOR DURUM VE ŞARTLARDAN FAYDALANDILAR'

Dilekçede Bülent Cihantimur'un, hakkındaki bir dava gerekçesiyle ‘yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol altına alındığı belirtilerek, ‘'Bu konuyla ilgili avukatları aracılığıyla gerekli hukuki başvuruları yapmıştır ancak bu adli kontrol kararı kaldırılamayarak müvekkilinin mağduriyeti artarak devam etmiştir. Müvekkilin mağduriyetinin farkında olan şüpheliler, müvekkil ile bir kaç kez görüşmüşler ve yurt dışına çıkış yasağını kaldıracaklarını söyleyerek müvekkili ikna etmişlerdir. Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı' bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır' ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır.'' ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bülent Cihantimur#Dolandırıcılık#Timur Cihantimur

BAKMADAN GEÇME!