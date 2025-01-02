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Doktor bıçaklayan kadın tutuklandı

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#Doktor Bıçaklayan Kadın#BURSA#Doktor Bıçaklama
Doktor bıçaklayan kadın tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 07:00

Bursa’da bir diş kliniğinde yüksek sesle ve küfürlü konuşan Suriye uyruklu kadını uyaran doktor, kadın tarafından bıçaklandı. Kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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BURSA’nın Arabayatağı Mahallesi Özen Sokak’ta bulunan diş kliniğinde, 28 Aralık saat 12.00 sıralarında Suriye uyruklu Hamda Husseın Yasın isimli kadın, iddiaya göre yüksek sesle konuşup, küfrederek çevredekilere rahatsızlık vermeye başladı. Gürültü üzerine odasından çıkan diş hekimi H.N.Ö. (60), kadını uyardı. Uyarıları dikkate almayan Yasın, çantasından çıkardığı bıçakla H.N.Ö’yü sol omzundan yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.Ö. hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheliyi polis yakaladı. Gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktor bıçaklayan kadın tutuklandı

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SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise, “Şüpheli H.H.Y.’nin kesici alet ile müşteki H.N.Ö.’yü yaraladığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli H.H.Y.’nin, ‘Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Sağlık Görevlilerine Karşı Silahla Yaralama’ suçundan tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi” ifadeleri kullanıldı.

 

 

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#Doktor Bıçaklayan Kadın#BURSA#Doktor Bıçaklama

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