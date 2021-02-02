Doktor Bey dalağım nerede

Yalova Çiftlikköy’de yaşayan Ahmet Kıral (55), geçen yıl kasım ayı başında, karın ağrısı şikâyetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Gerekli muayeneleri yapılan Kıral’a, 'dalak büyümesi´ teşhisi konularak ameliyat olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine, geçen yıl 10 Kasım'da ameliyat olan Kıral'ın dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul'a patoloji servisine gönderildi. Kıral da ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilip evine dönerken, test sonuçlarının da 15 gün içerisinde çıkacağı bildirildi. 15 günlük sürenin geçmesine rağmen test sonuçlarıyla ilgili herhangi bir sonuç çıkmayınca Kıral'ın oğlu Ünal Kıral, durumdan şüphelendi ve sık sık hastaneye giderek babasının test sonuçlarını öğrenmeye çalıştı. Bunun üzerine hastane yetkilileri Ünal Kıral'ı telefonla arayarak gönderdikleri dalağın kargo şubesinde kaybolduğunu söyledi.

'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

Yetkililer hakkında hukuki süreç başlattıklarını dile getiren Ünal Kıral, “Babamın ameliyatının ardından alınan dalağı İstanbul'a gönderildi. Dalak, kargo şirketi tarafından taşındığı kartonda patlıyor ve çöpe atılıyor. Bunun fotoğrafları da var. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Ben kendilerine sormak istiyorum; 'Sıradan bir kutuda insan organı nasıl taşınır?´ Bunun peşini bırakmayacağız. Babam hiçbir zaman hastalığının ne olduğunu bilemeyecek” dedi.

‘BU OLAY MEVZUATA AYKIRI’

Ahmet Kıral’ın avukatı Musap Nayman, “Yönetmelikte patolojik incelemeye gönderilecek organlarla ilgili 3 aşamalı paketlenme şartı bulunmaktadır. Organların yolda bozulmaması için bu gereklidir. 2238 Sayılı Kanun’a göre de organ nakli veya taşıması, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘onaylı kargo şirketleri tarafından yapılır’ ibaresi vardır. Gönderilen kargo şirketi, bakanlık tarafından izin alınmış bir şirket değildir. İnceleme sonucunda, kargo şirketinin olaydan haberdar olmadığını; hastanenin sorumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

EŞYA GİBİ GÖNDERİLMİŞ

Oğul Ünal Kıral, yaptığı araştırma neticesinde kargoya verilen dalağın kargo paketinin fotoğraflarına ulaştı. Kargo paketinin fotoğrafını inceleyen oğul Ünal Kıral, kargo barkodu üzerinde ‘standart kargo’ ibaresini gördü. Sağlık Bakanlığı tarafından anlaşmalı kargolarla gönderilmesi gereken bir organın sıradan bir kargo şirketiyle ‘standart kargo’ adı altında gönderildiğini öğrenen Ünal Kıral, babası Ahmet Kıral ile birlikte avukat Musap Nayman’a giderek, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahmet Kıral, ‘standart kargo’ olarak gönderilen kargonun içerisinde bulunan dalağın ise zarar görüp çöpe atıldığını belirtti. Yaşadıkları karşısında şok olan Ahmet Kıral, “Dalak, karton kutu içerisinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım şimdi nerede?” diye soruyor.