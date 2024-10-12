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Doktor ayağına geldi

Güncelleme Tarihi:

#Selahattin Demiral#Kalp Krizi#İstanbul
Doktor ayağına geldi
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:00

İSTANBUL’da yaşayan 68 yaşındaki Selahattin Demiral, toplam 4 kez kalp krizi geçirdi ve defalarca kendisine baypas ameliyatı olması gerektiği söylendi.

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Ameliyattan korktuğu için her defasında hastaneden tedaviyi reddederek çıkan Demiral, en son otomobilinin içinde kalp krizi geçirdi. 

TRAFİKTE KALP MASAJI

Neyse ki iyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş misali, arkasındaki araçta İstanbul’a birkaç günlüğüne gezmeye gelen doktor Şamil Gerek vardı. Adana Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Dr. Gerek, hemen araçtan inerek Demiral’a kalp masajı yaptı hastaneye götürülerek hayatının kurtulmasını sağladı.

GÖĞÜS KAFESİ AÇILMADAN

Bu mucize kurtuluşa rağmen yine de göğüs kafesinin açılmasından korktuğu için ameliyat olmak istemeyen Demiral’ı kızı ikna etti. Uzun araştırmalar sonucu koltuk altından girilerek, göğüs kafesi açılmadan da baypas ameliyatı olabileceğini öğrenen Pınar Demiral, babasını Prof. Dr. Cengiz Köksal’a götürdü. Demiral’ı bu kez sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Köksal, “Uygun hastalarda göğüs kafesi yarılmadan da baypas yapabiliyoruz. Enfeksiyon riski ve hastane yatış süresi daha az oluyor. En önemlisi hasta, ameliyat izi görmediği için psikolojik olarak kendisini iyi hissediyor” dedi.   

 

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#Selahattin Demiral#Kalp Krizi#İstanbul

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