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Gündem
Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU / DHA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Doktor aranıyor

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Doktor aranıyor
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Uğur Tolun’dan (51), önceki gün Kartepe ilçesinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Geçen yıl beyin kanaması geçirdiği için tedavi gören Uğur Tolun’un aracıyla en son Kartepe ilçesi Derbent bölgesinde görüldüğü belirtilirken, Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması yaptı. Kuzuyayla mevkisinde devam eden arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Önceki akşam saatlerinde ise arama çalışmaları sonlandırıldı.

Doktor aranıyor

HERKES İZ PEŞİNDE

Uğur Tolun’un aracının hangi yöne gittiğinin belirlenmesi için MOBESE, Plaka Tanıma Sistemi ve cep telefonu sinyallerine bakıldı. Dün sabah saatlerinde Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri 2 arama ve iz sürme köpeğiyle Maşukiye bölgesinde dağlık alanda arama başlattı. Özellikle ağaçlık alanlara giren ekipler köpeklerle arama yapıyor.

MOBESE’LER İNCELENİYOR

Doktor Uğur Tolun en son bakkalın önünden arabayla geçerken kameralara yansımıştı.

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