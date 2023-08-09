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Doktor Anılcan Acartürk hayatını kaybetti

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#Doktor#Hastane#Sağlık
Doktor Anılcan Acartürk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 15:19

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi’nde asistan olarak görev yapan doktor Anılcan Acartürk yaşamını yitirdi.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde asistan olarak görev yapan doktor Anılcan Acartürk, bir süredir metabolik problemleri nedeniyle tedavi görüyordu. Nazillili genç doktorun dün akşam saatlerinde durumu ağırlaştı. Görev yaptığı Adnan Menderes Üniversitesi’nde yoğun bakıma alınan Anılcan Acartürk, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç doktorun ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Acartürk'ün cenazesi ikindi namazına müteakip Koca Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı’na defnedilecek.

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#Doktor#Hastane#Sağlık

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