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Doktor Alpay Karaağaç'tan acı haber... Beyin tümörüne yenik düştü

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#Doktor#Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi#Tunceli
Doktor Alpay Karaağaçtan acı haber... Beyin tümörüne yenik düştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 12:36

Doktor Alpay Karaağaç, beynindeki tümör sebebiyle tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

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Hozatlı 51 yaşındaki Doktor Alpay Karaağaç, beynindeki tümör nedeniyle bir süredir Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Elazığ Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Karaağaç, geçirdiği ameliyatın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi, Hozat’a getirilen Karaağaç için cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Karaağaç daha sonra Hozat’a bağlı Altınçevre (İnciğa) köyünde toprağa verildi.

Hozat’ın sevilen simalarından olan Doktor Alpay Karaağaç’ın ölümü ilçede büyük üzüntü yaşandı.

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#Doktor#Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi#Tunceli

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