Doktor ailenin Türkiye birincisi kızı Zeynep Dila Kuyucu hedefini açıkladı

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Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencisi Zeynep Dila Kuyucu, TYT ve İngilizce dil alanında Türkiye birincisi oldu. Babası ve annesi doktor olan Zeynep Dila, sınav sonuçlarını Darıca'daki evinde öğrendi. 9'uncu sınıftan bu yana düzenli olarak ders çalıştığını belirten Zeynep Dila, başarısında hem öğretmenlerinin hem de ailesinin büyük payı olduğunu söyledi.

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'SÜREKLİ TEKRAR YAPTIM'

Sürekli ders tekrarı yaptığını anlatan Zeynep Dila Kuyucu, "Böylece 12'nci sınıfa geldiğimde, çok fazla şey biriktirmiş olmuştum. Bu şekilde TYT'ye geldiğimde yüzde 90'nını halletmiştim. 10'uncu sınıfta ise her hafta ya da 2 hafta da bir TYT denemesi çözdüm ve 11'inci sınfta tekrar etmeye devam ettim. Böylelikle 12'nci sınıfta sabahlamaya gerek kalmadan, düzenli bir şekilde sınav sürecini yönetmiş oldum" dedi.

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'İNTERNETİ VERİMLİ KULLANIN'

Son sınıfta tüm konuların yavaş yavaş ve en baştan tekrar edilmeye başlanılmasının doğru olacağını söyleyen Kuyucu, "Bu şekilde eksikleriniz belirlenecektir. Daha sonra birkaç saat, bu eksiklerin üzerinde çalışılması lazım. Zorlandığınız bir konunun başına oturmak zor biliyorum. Fakat bu size ne kadar zor geliyorsa gelsin, birazcık gayretle, sabırla, çabayla yapamayacağınız bir şey yok. Arkadaşlarınızdan ve öğretmenlerinizden yardım alın. İnterneti çok verimli bir şekilde kullanmaya gayret edin. Böylelikle eksiklerinizi tamamlayıp sınava girin" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANIRKEN GECELERİ UMUTSUZLUĞA DÜŞTÜĞÜM OLUYORDU'

Ailesinin doktor olmasının zorlukları olduğunu söyleyen Kuyucu, “Bugün en mutlu günüm olmasına rağmen annem doktor olduğu için şu an hastanede hastalarıyla birlikte. Bugün onunla beraber olamadığım için üzgünüm ama birinci olduğum için mutluyum. Üniversiteye hazırlanırken geceleri umutsuzluğa düştüğüm oluyordu. ‘Ne yapacağım, bir sene daha mı hazırlansam’ diye düşünüyordum. O kadar çalışmama rağmen insanın kafasına böyle şeyler giriyor. Ama arkadaşlarımla konuşup veya biraz dinlenip yeniden ders çalışmaya başladığımda bu düşünceler geçiyordu. İlk annem baktı sınav sonuçlarıma. TYT’de birinci olduğumu söyledi. Sonucumun iyi geleceğini bekliyordum ama birinci olur muyum, olmaz mıyım emin değildim. Tabii ki çok mutlu oldum, çok gururlandım” diye konuştu.

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“ÇALIŞIRLARSA OLMAYACAK BİR ŞEY YOKTUR”

Bilgisayar mühendisi olmak istediğini aktaran Kuyucu, “Hedefim her zaman bu oldu. İnşallah gerçekleşir. Üniversite sınavlarına girecek olanların öncelikle panik yapmamalarını tavsiye ediyorum. 1 ayları kalmışsa da önlerinde tüm lise hayatları varsa da panik yapmadan, sakince eksiklerini belirleyip onlara yönelerek çalışmalarını tavsiye ediyorum. Böylece hem zamandan tasarruf etmiş olacaklar hem de boşu boşuna ders çalışmamış olacaklar. Ben hiçbir zaman aşırı soru çözen birisi değildim ama özellikle çok fazla konu çalışıyordum. Her şeyin ayrıntılarını öğrenen birisiydim. Bunu yapmalarını tavsiye ederim. Zaten çalışırlarsa olmayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Okuluma çok teşekkür etmek istiyorum. Şarık Tara başta olmak üzere müdürümüz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız dahil olmak üzere hepsinin bende emeği çok ayrı. Enka'nın imkanları sayesinde, 4 sene boyunca fedakarlıkları ve bilgileriyle yol gösteren öğretmenlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm aile üyelerimin de katkısı çok büyük. Annem ve babam 18 sene boyunca tüm fedakarlıkları ve destekleriyle hep yanımda oldular” şeklinde konuştu.

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“KENDİ SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDE OLAN BİR KIZDI”

Kızlarıyla hep gurur duyduklarını söyleyen baba Mehmet Kuyucu ise "Zeynep, öğrenim hayatı boyunca bizi hiç üzmedi. Derslerine düzenli bir şekilde çalıştı. Hiçbir zaman kendisine 'Kızım ders çalış' diye bir cümle kullanmadık. Kendisinden hiç incinmedik. Allah, yolunu açık etsin diyorum." Sınav psikolojisinin çok zor olduğunu aktaran Kuyucu, çocukların ciddi bir baskı gördüğünü hatırlatarak ebeveynlere "Çocuklarınızın yanında olun" çağrısı yaptı.

YKS CEVAP KÂĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), YKS cevap kağıtlarının erişime açıldığını duyurdu.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

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Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."