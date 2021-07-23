Doktor adayının sır ölümü: Koyunun peşinden gitmişti... Onur’dan 3 gün sonra kötü haber

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte, Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan’ın (65) yanına geldi. Onur ve dedesi, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan geçen salı öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı.

Bu sırada koyun dağlık alana doğru koşmaya başladı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, koyunun peşindeki Onur ise dağlık alanda gözden kayboldu. Zühtü Erdoğan’ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YERE YAKIN

Ailenin haber vermesi üzerine ekipler salı günü Onur’u aramaya başladılar. İlk gün sonuç alınamayınca 2. ve 3. gün ekiplerin sayısı arttı, aramaya havadan da helikopterle destek verildi. Genç doktor adayının bulunması için gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara dün sabah yeniden başlandı. Ekipler akşam saatlerinde, Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Onur Eker’in cansız bedenine ulaştı. Eker’in, son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNESİNE ‘KONUM AT’ DEMİŞ

Aramalar sürerken bilgi veren dede Zühtü Erdoğan, “Telefonundan bir ara annesini aramış, ‘Kendimi de kaybettim, bana konum at, geleyim’ demiş. Annesi de konum atıyor ama sonra irtibat kesiliyor. Telefonunun şarjı azmış, kapanmış” dedi. Yine aramalar sürerken konuşan baba Uğur Eker de “‘Bir şeye kızdı, gitti’ desek kızdığı zaman gelir bize söyler. Konuşamayacağı insanlar değiliz. Çok ilginç bir olay” demişti.

100 KİŞİLİK EKİP ARADI

Arama- kurtarma ekipleri Onur’un kaybolduğu salı günü 15.00’ten itibaren arama çalışması başlattı. İlk iki gün gece geç saatlere kadar yapılan aramalarda Onur Eker bulunamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayan çalışmalarda havadan helikopter destekli termal kamera ve dron da kullanıldı. Çalışmalara daha sonra özel harekat ekipleri de katıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama-kurtarma ekibi üç gün boyunca Onur’u ararken ailesi ise ekiplerin çalışmalarını tedirginlikle takip etmişti.

EN SON BÖYLE GÖRÜLMÜŞTÜ



Çalseki yakınlarında bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Onur Eker'in elinde bir sopayla yolda yürüdüğü görülüyor. Onur’un cesedi son görüldüğü bu yere yakın bir bölgede bulundu.

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