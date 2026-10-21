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Doha'da 4 ülkeden ortak savunma imzası: İletişim Başkanı Duran'dan 'Bedir' mutabakatı mesajı

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#Savunma Anlaşması#Askeri İşbirliği#Bedir Anlaşması
Dohada 4 ülkeden ortak savunma imzası: İletişim Başkanı Durandan Bedir mutabakatı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 16:29

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan 'Bedir' Mutabakat Zaptı'nın askeri üretim, teknik eğitim, Ar-Ge ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yolunda kritik bir adım olduğunu bildirdi.

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İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini güçlendirerek bölgemizin barışına, huzuruna ve istikrarına katkı sunmaya devam ediyor. Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan 'Bedir' Mutabakat Zaptı, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu.

Dohada 4 ülkeden ortak savunma imzası: İletişim Başkanı Durandan Bedir mutabakatı mesajı

Askeri üretimde iş birliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askeri kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askeri eğitim ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu önemli mutabakatın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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#Savunma Anlaşması#Askeri İşbirliği#Bedir Anlaşması

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