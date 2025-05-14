Doğurganlık hızı düştü... Geçen yıl 937 bin bebek dünyaya geldi

Haberin Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı doğum istatistikleri Türkiye tarihindeki en düşük doğurganlık hızının 2024’te olduğunu gösterdi. Buna göre bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden ‘toplam doğurganlık hızı’, 2001’de 2.38 çocukken, 2014’ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girerek 2024’te 1.48 çocuk oldu. Söz konusu oran 2023 yılında 1.51 idi. Bu durum, son 8 yıldır nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1’in altında kaldığını gösterdi. Türkiye’de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 937 bin 559 oldu.

BİRİNCİ ŞANLIURFA

Geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3.28 çocukla Şanlıurfa’da kaydedildi. Bu ili 2.62 ile Şırnak, 2.32 ile Mardin izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1.12’şer çocukla Bartın ve Eskişehir oldu. Bu illerin ardından 1.15 çocukla Zonguldak ve Ankara, 1.17 ile İzmir geldi.

Haberin Devamı

Toplam doğurganlık hızı 2017’de nüfusun yenilenme seviyesinin altına düşmüştü. O yıl 57 ilin toplam doğurganlık hızı 2.10’un altında iken 2024’te söz konusu il sayısı 71’e çıktı. Bu hızın 1.50’nin altında kaldığı il sayısı 2017’de 4 iken 2024’te 55 oldu. Toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 2017’de 10 iken 2024’te sadece Şanlıurfa kaldı.

2024’te en yüksek toplam doğurganlık hızı okuma yazma bilmeyen / okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen anneler için 2.65 çocuk iken en düşük toplam doğurganlık hızı yüksek öğretim mezunu anneler için 1.22 çocuk olarak kaydedildi. Buna göre, 2024’te kır olarak sınıflandırılan yerlerde toplam doğurganlık hızı 1.83 çocuk iken orta yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde 1.58 ve yoğun kent olarak sınıflandırılan yerlerde 1.39 çocuk oldu.

TÜRKİYE AB’DE 9’UNCU SIRADA

- Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1.81 çocukla Bulgaristan oldu. En düşük doğurganlık hızına sahip ülke ise 1.06 çocukla Malta olarak kayıtlara geçti. Toplam doğurganlık hızı 2024’te binde 1.48 olan Türkiye, AB üyesi ülkelerle kıyaslandığında 9’uncu sırada yer aldı.