Doğurganlığı uzatacak ilaç

Haberin Devamı

ABD’nin Columbia Üniversitesi’nde yaşamda çığır açacak bir çalışma yapılıyor. Bağışıklık sistemini baskılayan rapamisinin yeniden kullanılmasına yönelik araştırma, menopoza dair “paradigma değişimi” olarak nitelendirildi. Son 10 yılda artan araştırmalarda rapamisinin yaşlanmayı önlemek için de kullanılabileceği ve solucanlarda, meyve sineklerinde ve farelerde yaşam süresini uzatabileceği kanıtlanmıştı.

50’DEN 15 YUMURTAYA

Üreme Bilimleri ve Genetik Gelişim Profesörü Yousin Suh, ilk sonuçların ilacın yumurtalık yaşlanmasını yüzde 20 oranında azaltabileceğini gösterdiğini aktardı. Kadınların yumurtalıkları, regl döneminde sürekli olarak yumurta bırakır. Kadınlar her ay yaklaşık 50 yumurta kaybeder ve bunlardan sadece biri yumurtlanabilir. Haftalık bir rapamisin dozu yumurtalıkların çalışmasını yavaşlatır, böylece ayda sadece 15 yumurta bırakılmasını sağlar. Araştırmacılar bunun organların yaşlanmasını yüzde 20 oranında azalttığını değerlendiriyor.

Haberin Devamı

34 KADINDA DENENDİ

Şu ana kadar 35 yaşın üstünde 34 kadının katıldığı denemelerin binden fazla kadını kapsaması bekleniyor. İlk sonuçlara göre, yan etki yaşamadan ilaç, yumurtalık yaşlanmasını yüzde 20 oranında azaltabiliyor.