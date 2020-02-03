Doğu'nun en soğuk yerleşim birimi -25 derece ile Karaçoban oldu

Karadeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre dün gece bölgede en düşük sıcaklık Karaçoban'da ölçüldü. Sıfırın altında 25 derece ile bölgenin en soğuk yerleşim birimi olan Karaçabon'da her yer buz kesti. Hava sıcaklığının 0,8 derece olarak ölçüldüğü Erzincan ise bölgenin en sıcak kenti oldu. Gece yapılan ölçümlerde Ağrı kent merkezinde en düşük sıcaklık -23,7 olarak belirlenirken, bölgedeki kent merkezleri ve ilçelerde ise şu sonuçlar alındı:

Tutak -23, Hamur -22,9, Erzurum merkez -5,9, Tekman -22,6, Hınıs -21,6, Kars merkez -9,6, Sarıkamış -13,1, Muş merkez -16,2, Bulanık -23,9, Hasköy -21,6, Malazgirt -22,1, Varto -18,6, Korkut -17,2, Iğdır merkez -5,9, Aralık -7,7, Karakoyunlu -7,5, Tuzluca -7,2, Ardahan -5,2.

BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Ağrı'da hafta sonu etkisini kaybeden kar yağışları, yerini soğuk havaya bıraktı. Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği ilde gece en düşük sıcaklık -23.7 derece olarak ölçüldü. Kent merkezindeki binaların çatılarında buz sarkıtları oluşmaya başladı. Kent merkezinde etkili olan soğuk nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmakta zorlandı.