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Doğumdan sonra anne hayatını kaybetti! Soruşturmada tutuklanan doktor serbest bırakıldı

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#Doğum#Sezaryen#Şanlıurfa
Doğumdan sonra anne hayatını kaybetti Soruşturmada tutuklanan doktor serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 14:27

Şanlıurfa'da özel bir hastanede doğum yapan Edanur Yaman'ın (27) fenalaşıp sevk edildiği hastanede ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra D., adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Edanur Yaman, kentteki özel bir hastanede 14 Temmuz saat 11.30 sıralarında doğum yaptı. Doğumun ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulan Yaman’ın sağlık durumu kısa süre sonra ağırlaştı. Edanur Yaman, bir gün sonra Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yaman, 16 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. 

Doğumdan sonra anne hayatını kaybetti Soruşturmada tutuklanan doktor serbest bırakıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Edanur Yaman’ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, doğumu gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Münevver Zehra D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dr. Münevver Zehra D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Doğumdan sonra anne hayatını kaybetti Soruşturmada tutuklanan doktor serbest bırakıldı

Dr. Münevver Zehra D.’nin avukatı, karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, Dr. Münevver Zehra D.’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 

Doğumdan sonra anne hayatını kaybetti Soruşturmada tutuklanan doktor serbest bırakıldı

 

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#Doğum#Sezaryen#Şanlıurfa

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