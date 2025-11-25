Doğum yapmasına 10 gün kalmıştı... Beste Kızılay'ı öldüren eşi ilk kez hakim karşısına çıktı

Haberin Devamı

Olay, 10 Nisan gecesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü gelen Alican Kızılay ile 8 aylık hamile eşi Beste Kızılay arasında tartışma çıktı. Kızılay, evdeki tabancayla eşi Beste Kızılay'ı başından vurdu. Beste Kızılay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Beste Kızılay ve karnındaki bebeği, kurtarılamadı. Hastanenin önünde gözaltına alınan Alican Kızılay ise tutuklandı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hazırlanan iddianamede Alican Kızılay hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca tutuksuz sanıklar Alican Kızılay'ın babası D.K., annesi N.K. ile kardeşleri A.K. ve F.K. hakkında 'Delil karartma ve delilleri ortadan yok etme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Bugün görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Alican Kızılay ile tutuksuz sanıklar D.K., N.K. ile kardeşler A.K. ve F.K., ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya; Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, annesi Gülay Özhan ve kız kardeşi Buse Özhan ile taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

'10 GÜN SONRA ÇOCUĞUMUZ OLACAKTI'

Alican Kızılay, "Olayın olduğu gün amcamın oğlu ile köye gittik. Oradan dönerken eşim Beste'nin istedikleri vardı ve onları aldım, eve geldim. Balkona çıktım ve masada oturdum. Eşim Beste de karşımda oturuyordu. Köyde iki el ateş açtığım silahımı temizlemek istedim. Sarhoş değildim. Tabancanın şarjörünü çıkardıktan sonra namlu havadayken tetik düşürdüm. Silah ateş almadı. Silahı indirirken birden ateş aldı. O esnada eşim Beste'ye baktım oturur vaziyette başı yana düşmüştü. Bir anda şoka girdim ve içeride oturan annem ve babama seslenerek arabayı hazırlamalarını istedim. Olay öncesinde eşimle herhangi bir tartışmam olmadı. 10 gün sonra çocuğumuz olacaktı ve onunla ilgili hep konuşurduk" dedi.

'ALİ, BESTE'NİN YARASINA TAMPON YAPTI'

Alican Kızılay'ın babası D.K. ise "Biz normalde İstanbul'da yaşıyorduk. Kısa süre sonra torunum dünyaya geleceğinden oğlumun isteği üzerine Hekimhan'a geldik. Olayın olduğu gün içeride oturmuş televizyon izliyordum. Birden soba kapağı düşercesine bir ses geldi ve arkasından bağrışmaları duydum. Balkona gittiğimde oğlum Ali, gelinim Beste'ye sarılmış feryat ediyordu. Ali'ye sordum, 'oğlum ne oldu' diye. Bir şey söylemeyince mermerde kan gördüm. 'Herhalde Beste düşüp, kafasını mermere vurdu' dedim. O arada 112 arandı ve onların söylediği şekilde Ali, Beste'nin yarasına tampon yaptı. Ben silahla vurulduğunu bilmiyordum. Hastanede öğrendim silahla vurulduğunu. Olayın yaşandığı balkonda bir silah gördüm ama oyuncak silah zannettim" diye konuştu.

'OLAY YERİNDE TABANCA GÖRMEDİM'

Alican Kızılay'ın annesi N.K. de "Olay yaşandığı esnada içeride uzanmış uyuyordum. Bir anda Alican'ın feryadını duydum. Balkona gittiğimde Beste sandalyede oturur vaziyette, yüzünün sol tarafında kan gördüm. Dondum kaldım. O esnada alt komşu, aynı zamanda akrabamız olan B.E.'nin 112'yi aradığını gördüm. Sağlıkçılar, ona müdahale tarifi yaptılar. Olay yerinde tabanca görmedim. Silahla yaralama olayını Malatya'da hastanede öğrendim" dedi.

'SİLAHI YORGUNLARIN ARASINA SAKLADIM'

Kardeşlerden A.K. de savunmasında, "İçeride babamın yanında oyun oynuyordum. Bir anda soba kapağı düşer şekilde bir ses geldi. Abim bağırdı. Yengemi o esnada hiç görmedim. Hızlıca amcama yardım için haber verdim. Daha sonra mermerde ve yengemin başında kan gördüm. Ben Malatya'daki hastaneye gelmedim. Sağlıkçılar, yengemi sedyeye aldıktan sonra yerde silah gördüm. Silahı o anki panik ile genç odası olarak kullanılan odadaki yorganların arasına sakladım" diye konuştu.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, kendilerine Beste'nin düştüğünü ve başını mermere vurduğu söylendiğini ifade ederek, "Gece vardiyasında işteydim. Telefon geldi ve bana 'Hastaneye geç' dediler. Hekimhan'dan Malatya'ya geçerken hala olaydan habersizdim. Hastane kapısında beklerken doktor, 'Kızınız ateşli silahla vurulmuş, buraya geldiğinde de beyninin bir kısmı dışarıdaydı' dedi. Önce bebeği daha sonra da kızım Beste'yi kaybettik. Şikayetçiyim" dedi.

Beste'nin annesi Gülay ile kız kardeşi Buse Özhan ise daha önce ablası ile eniştesinin kavgalarına şahit olduklarını belirterek şikayetlerini yineledi. Mahkeme heyeti, Alican Kızılay'ın tutukluk halinin devamına, 2 tanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ilk ihbarda yapılan görüşme kaydının alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.