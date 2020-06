Doğum yapamayan kedi sezaryen ile 5 yavru dünyaya getirdi

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde, sokakta gördükleri kedinin doğum yapamadığını fark eden vatandaşlar, durumu ilçede görev yapan veteriner hekim Hilal Can’a bildirdi. Hilal Can, vatandaşlardan kediyi getirmesini rica etti. Yavru kedilerden birinin rahim kanalında sıkışarak ölmesi nedeniyle diğer yavruların doğamadığını fark eden Hilal Can, sezaryen ile 5 kedinin dünyaya gelmesini sağladı. Kedi ve 5 yavrusunun sağlığının iyi olduğu öğrenildi.