Doğum sancısı çeken kadın, paletli ambulansla hastaneye götürüldü

Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesi'nde E.B.'nin doğum sancıları tuttu. Yolu kardan kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamayan E.B., için yakınları durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbarı alan ekipler hemen yola çıktı fakat yoğun kar yağışı yüzünden kapanan yolu aşamadı. 112 Acil Servis ekipleri yolun açılması için İpekyolu ilçe şantiye ekiplerinden yolun açılmasını talep etti. Fakat gelen ekibin aracı mahalle yolunda arızalanınca durum bu sefer de Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'ne (SAKOM) bildirildi.

Mahalle yoluna bu seferde UMKE ekipleri ile kar paletli ambulans yönlendirildi. Yola çıkan ekipler kapalı yolu paletli ambulansla aşarak devam etti. Uzun uğraşlar sonucunda mahalleye ulaşan UMKE ekipleri şiddetli doğum sancısı çeken E.B.'yi ambulansla SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.