Doğum sancıları tuttu, çağırdığı takside doğum yaptı!

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Antalya'ya gelen Fatıma ile Abdullah İbrahim (27) tanışarak hayatlarını birleştirdi. Çift, 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarını aldı. İkinci çocuğuna hamile olan Fatımi İbrahim’in 12 Mayıs günü doğum sancıları tuttu. Çift, evlerinin önündeki sokağa inerek taksi çağırdı. Bu sırada Fatıma İbrahim, sancılara dayanamayarak kaldırıma uzandı. Gelen 07 T 2351 plakalı taksinin sürücüsü İbrahim Aydemir, çifti aracına aldı. İbrahim Aydemir, çifti Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.

DOKTOR GÖBEK KORDONUNU TAKSİDE KESTİ

Fatıma İbrahim, taksi Kazım Karabekir Caddesi’nde seyrederken doğum yaptı. Aydemir, hızlı bir şekilde aracını hastanenin acil kısmına çekti. Araçtan inen Abdullah İbrahim eşinin doğum yaptığını söyleyerek doktorlardan yardım istedi. Taksiye gelen doktor, doğan bebeğin göbek kordonunu kestikten sonra anneyle birlikte hastaneye götürdü. İbrahim çifti, 2 kilo 700 gram dünyaya gelen bebeklerine 'Ayla' ismini verdi.

'KADIN ARAÇTA DOĞUM YAPTI'

O anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatan taksi şoförü İbrahim Aydemir, "Taksi çağırma ziline basıldı. Ben de zilin çaldığı yere gittiğimde yerde yatan bir kadın gördüm. Yardımcı oldum, eşiyle taksiye bindirdik. Biraz gittikten sonra neyi olduğunu sordum. Sadece 'Doğum' dedi. Biraz daha ilerlediğimizde kadın araçta doğum yaptı. Hızlıca hastaneye yetiştirdim. Acile geldiğimizde hemen doktorlar geldi. Çocuğu alıp göbek kordonunu kestiler. Daha sonra çocukla annesini hastaneye götürdüler" dedi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Yaşadığı durumun meslek hayatının en ilginç olaylarından birisi olduğunu söyleyen Aydemir, "Böyle bir olay yaşayınca çok duygulandım. Ailemle ve çevremle de bu olayı paylaştım. Onlar da çok sevindi. Çocuğun cinsiyetini bilmiyorum. Aileyle daha sonra görüşemedim. Sadece durağa yakın oturduklarını biliyorum" diye konuştu.

'TAKSİDE DOĞUM YAPTIM'

Fatıma İbrahim ise, "Takside doğum yaptım. Sonra hastaneye gittim. Çocuk Allah'a şükür iyi" dedi.

İbrahim Aydemir’e teşekkür eden Abdullah İbrahim de, “Beraber gittik, arabasında doğum yaptı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Doktor hemen geldi. Makasla göbek kordonunu kestiler. İkinci çocuğumuz" diye konuştu.

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