Doğum izni 24 haftaya çıktı

Böylece kadın çalışan doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izinli olacak. Annelik izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olan anneler, talepleri halinde 8 hafta ilave annelik izni kullanacak. Bu durumdaki annelerin yasa çıktıktan sonra en geç 10 gün içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Yeni izin süreleri kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneleri kapsıyor.

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu. Ayrıca bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara da 10 gün ücretsiz izin verilecek.

BABALIK İZNİ DE UZADI

Kadın çalışana, isteği halinde, 24 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek. Babaya, eşinin doğum yapması halinde kullanacakları ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarıldı. En fazla 3 yaşında bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinenlere de 8 hafta izin verilecek. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olanlara da 10 gün izin verilecek.

KAMERAYLA ANLIK DENETİM

- YASANIN diğer maddelerine göre, yüz kızartıcı suçlar ve cinayet mahkûmlarının çocuklarla ilgili alanlarda çalışmasını yasaklayan düzenleme genişletildi. Bu tür sicili olanlar, ‘her ne adla olursa olsun’ çocukların yoğun bulunduğu hizmet birimleri ve tesislerin hiçbirinin işletmecisi olamayacak ve bu yerlerde hiçbir şekilde görev alamayacak.

Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında acil durumlara hızlı müdahale ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Merkezi İzleme Sistemi’ne bağlı yazılım destekli kamera sistemleri kurulacak. Bu kayıtlar iki yıl geçtikten sonra silinecek. Bu veriler mahkeme kararı olmaksızın hiçbir kurum, kuruluş veya kişi ile paylaşılamayacak.

Kadın konukevinden yararlanan ve geliri bulunmayan kadınlar ile öğrenim gören çocuklarına harçlık verilecek.

Darülaceze’ye yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek.

Kamudan yersiz yapılan ödemelerin iadesinde TÜFE oranı yerine artık yasal faiz esas alınacak.