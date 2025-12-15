Doğum izni 24 hafta oluyor

Haberin Devamı

Göktaş, bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifi’nin görüşmeleri için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine Göktaş, “Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis’e gelmesini ümit ediyoruz” diye konuştu. Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine de Göktaş, yeni yılın başında Meclis’e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

3 BİN PERSONEL ALIMI

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, “Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak. Bugün de bu müjdeyi bütün kamuyla paylaşmak istiyorum” açıklamasını yaptı. Göktaş, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada da 3 bin yeni personel alımıyla ilgili başvuruların bugün başlayacağını açıkladı.