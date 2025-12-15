×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Doğum izni 24 hafta oluyor

Güncelleme Tarihi:

#Mahinur Özdemir Göktaş#Doğum İzni#Meclis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak düzenlemeyle ilgili, “Yakın zamanda Meclis’e gelmesini ümit ediyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Göktaş, bakanlığının 2026 Yılı Bütçe Teklifi’nin görüşmeleri için geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğum izni ve babalık izninin artırılmasına yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin soru üzerine Göktaş, “Doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta (AK Parti) grubumuzla da istişare ettik. İnşallah yakın zamanda da Meclis’e gelmesini ümit ediyoruz” diye konuştu. Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine de Göktaş, yeni yılın başında Meclis’e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.

3 BİN PERSONEL ALIMI

Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya Göktaş, “Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak. Bugün de bu müjdeyi bütün kamuyla paylaşmak istiyorum” açıklamasını yaptı. Göktaş, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada da 3 bin yeni personel alımıyla ilgili başvuruların bugün başlayacağını açıkladı. 

Gözden KaçmasınAvustralya’da kanlı saldırı, en az 15 ölüAvustralya’da kanlı saldırı, en az 15 ölüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahinur Özdemir Göktaş#Doğum İzni#Meclis

BAKMADAN GEÇME!