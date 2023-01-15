Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Doğum gününden 1 gün önce kazada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Trafik#Kaza
Doğum gününden 1 gün önce kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2023 11:09

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gece refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mikail Cantekin (27), hayatını kaybetti. Cantekin'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Mikail Cantekin yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Yola savrulan Cantekin, başını yere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cantekin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cantekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Doğum gününden 1 gün önce kazada hayatını kaybetti

Öte yandan, Cantekin'in yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım

55 yıl sonra açılan dava tartışma yarattı: Reşit olmayan başka oyuncuların filmleri de gündeme geldi... 'İlk günümde sevişme sahnesinde oynadım'

#Olivia Hussey
Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Geçmişin tanıkları: Keşfedilmeyi bekleyen tarihî köprüler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | 50 yaşından sonra aşk olur mu?

#Aşk