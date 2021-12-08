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Doğum gününde feci ölüm! Korkunç kaza: Araç metro alt geçidine uçtu

#Trafik Kazası#Metro#Bursa

Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre savruldu. Bariyerlere, ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, daha sonra Nilüfer Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidine uçtu. Kazada yeni yaşını kutlayan Davut Can Duman (21) hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza, saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Davut Can Duman, doğum gününü arkadaşları Alim O. (21), Sude D. (20) ve Hümeyra Eslem E. (20) ile birlikte bir eğlence mekanında kutladı.

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Bursada feci kaza Araç metro istasyonu alt geçidine uçtuBursa'da feci kaza! Araç metro istasyonu alt geçidine uçtuHaberin Tüm Görselleri

Daha sonra 4 arkadaş, Alim O. idaresindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç ile yola çıktı. İzmir Yolu Caddesi'nde iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, yaklaşık 50 metre savrularak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan araç, önce yol kenarındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı sonra Nilüfer Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidine uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Doğum gününde feci ölüm Korkunç kaza: Araç metro alt geçidine uçtu

İKİ KİŞİ ARACA SIKIŞTI

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Araçta sıkışan Sude D. ve Hümeyra Eslem E., AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Davut Can Duman'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Duman'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan sürücü Alim O. da gözaltına alındı. Kazanın metro seferlerinin yapılmadığı saatte meydana gelmesi ise olası bir faciayı engelledi. Hastanede tedavi altına alınan Sude D. ile Hümeyra Eslem E.'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Trafik Kazası#Metro#Bursa

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