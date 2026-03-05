Doğum gününde adalet çığlığı

Haberin Devamı

Adana’da Berat Caner C., doğum günleri aynı olan eski sevgilisi İlknur G.’nin, yeni erkek arkadaşı Alperen K. ile bir kafede kutlama yaptığını öğrendi. Kafeye giden Berat Caner C., defalarca barışma teklifini reddeden İlknur G.’yi konuşmak için çağırınca Alperen K. ile aralarında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi önlenirken, Berat Caner C. ile Alperen K. buluşmak için anlaşıp bölgeden ayrıldı. Berat Caner C., arkadaşları Batuhan Kolsuz (20), Aykut A. (23), Mustafa A. (21) ve Süleyman Ş.’yi (24) yanına alıp Alperen K. ile buluşmaya gitti. Alperen K. ise sevgilisi İlknur G., kuzeni Necati Kınış (23) ve arkadaşları Mert Ali P. (21), Muhammet A. (21), Tolga K. (23), Eren A. (23), Enes Emre Kısacık (21) ile birlikte geldi. 19 Eylül 2024’te buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Bu sırada Batuhan Kolsuz, göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

ŞU ANDA 2 KİŞİ TUTUKLU

Şüphelilerden Alperen K., Necati Kınış, Enes Emre Kısacık, Tolga K. ve Eren A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaydan 7 ay sonra görülen ilk duruşmada Alperen K., Tolga K. ve Eren A. tahliye edilirken, Necati Kınış ile Enes Emre Kısacık’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bugün Batuhan Kolsuz’un doğum gününde görülecek dava öncesi konuşan anne Emine Kolsuz, tutuksuz yargılananlar dahil 5 sanığın gereken cezayı almasını istedi.

‘HER GÜN OĞLUMA ŞİİRLER YAZIYORUM’

- Batuhan Kolsuz’un annesi Emine Kolsuz, “Onlar dışarıda gezerken ben oğlumun eşyalarıyla avunuyorum. Her gün ona yazılar ve şiirler yazıyorum. Oğlumun doğum gününde hepsinin tutuklanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Oğlumun bütün hayallerini elinden aldılar, tüm planları yarım kaldı. Mahkeme öncesinde sanki onların çocuklarını biz öldürmüşüz gibi üzerimize gelerek tahrik ettiler ve saldırdılar. Gözdağı vererek davadan çekilmemizi istiyorlar. Ben evladımı kaybetmişim, beni neyle korkutabilirler” ifadelerini kullandı.

Batuhan’ın babası Metin Kolsuz ise “Oğluma ölmeden haftalar önce doğum günü hediyesi olarak araba almıştım. Maalesef caniler tarafından katledilince binip hevesini alıp sürmek nasip bile olmadı. Bütün suçluların gereken cezayı almasını talep ediyorum” dedi.