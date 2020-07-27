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DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Doğum günü sürprizini çaldı

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Doğum günü sürprizini çaldı
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Doğum gününde hediye edilen köpeği çalınan 14 yaşındaki Elif Naz Şenol, yetkililerden köpeğin bulunmasını istedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi’nde önceki gün 05.00 sıralarında, bir apartmanın çatı katına çıkan maskeli kişi, burada bulunan köpek kulübesinin kilidini kırıp, içindeki yavru köpeği alarak indi. Apartmanın girişindeki bisikleti de çalan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Köpeğini gezdirmek için çatıya çıkan Elif Naz Şenol (14), doğum gününde hediye edilen köpeğinin yerinde olmadığını görüp durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. 

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