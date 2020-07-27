Doğum günü sürprizini çaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi’nde önceki gün 05.00 sıralarında, bir apartmanın çatı katına çıkan maskeli kişi, burada bulunan köpek kulübesinin kilidini kırıp, içindeki yavru köpeği alarak indi. Apartmanın girişindeki bisikleti de çalan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Köpeğini gezdirmek için çatıya çıkan Elif Naz Şenol (14), doğum gününde hediye edilen köpeğinin yerinde olmadığını görüp durumu ailesine ve polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.