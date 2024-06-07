Doğum günü kutlaması faciaya dönüştü

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Artvin’de Çoruh Nehri Baraj Gölü’nde önceki gün akşam saatlerinde doğum günü kutlaması için baraja açılan 5 arkadaşın içinde olduğu tur teknesi, dönüşe geçtikleri sırada, kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta su aldı. Kısa sürede suya gömülen tekneden göle atlayan Mete Okumuş, eşi Ebru Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Uğur Yerlikaya, yardım çağrısında bulundu. Çevredeki balıkçılar, kazazedelerin yardımına giderken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de haber verildi. Suda can yelekleriyle çırpınan 5 kişi, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı.

GÖLE DÜŞENLERİ BALIKÇILAR KIYIYA ÇEKTİ

‘BATACAĞINI ANLAYINCA CAN YELEKLERİ GİYDİK’

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İhbarla bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, sağlık ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Balıkçıların kurtardığı ve kıyıya götürülen 5 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan, Artvin Off-Road Kulübü üyesi, 1 çocuk babası Mete Okumuş (35), sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

METE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavileri süren diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yaşananları anlatan teknenin kaptanı Ümit Yerlikaya, “Teknenin alabora olacağını anlayınca, herkese can yelekleri verdik. Herkes yelekleri giydi, kısa süre sonra tekne suya gömüldü. Yelekler sayesinde su üzerinde kalabildik. Çığlık atınca yardıma yetiştiler” dedi.

TUR TEKNESİ BATTI

‘NE OLUR METE’Yİ KURTARIN’

- Alabora olan tekneden suya düşen 5 kişinin çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, can yelekleri sayesinde su yüzeyinde duran kişilerin, suya atlayan balıkçılar tarafından kıyıya çekildiği, kurtarmaya yardım eden balıkçının, “Geldiniz, az kaldı, arkadaşlar panik yapmayın, yakınsınız, arkadaş sizi tek tek alacak, kulaç atın” dediği duyulurken, kurtarılan kadının ise “Beni boşverin, ne olur Mete’yi çıkarın” dediği görüntülerde yer aldı.