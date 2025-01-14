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Doğum günü kutlaması dönüşü kahreden kaza: 2 genç hayatını kaybetti

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#İzmir#Kaza#Doğum Günü
Doğum günü kutlaması dönüşü kahreden kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 15:37

İzmir'de motosikletin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, doğum günü eğlencesinden dönen Velican Ecevit (19) ve Anıl Balıkçı (20) hayatını kaybetti, Miraç A. (18) ise yaralandı.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında, Urla ilçesi Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Doğum günü kutlamasından dönen kasksız 3 arkadaşın üzerinde olduğu 35 CIM 058 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Velican Ecevit, ambulansta Anıl Balıkçı da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Miraç A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Doğum günü kutlaması dönüşü kahreden kaza: 2 genç hayatını kaybetti

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#İzmir#Kaza#Doğum Günü

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