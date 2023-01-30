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Doğum gününde hayatını kaybetmişti! Ceren Ceylan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

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#Muğla#Trafik#Kaza
Doğum gününde hayatını kaybetmişti Ceren Ceylanın son görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 12:34

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü Mustafa Besleme'nin (29) kontrolünden çıkıp, dereye uçan otomobilde arkadaşı Öykü Kasımoğlu (27) ile hayatını kaybeden Ceren Ceylan'ın (23), kazadan 4 saat önceki doğum günü paylaşımı ortaya çıktı. Ceylan'ın, sosyal medyadan, 'İyi ki doğdun Ceri Cey' yazılı pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

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Kaza, dün saat 01.30 sıralarında, Sarıana Mahallesi Azmak Deresi yolunda meydana geldi. Yat Limanı'ndaki restoranda Ceren Ceylan'ın doğum gününü kutlayan arkadaş grubu, Mustafa Besleme'nin kullandığı 01 AFF 068 plakalı otomobille dönüşe geçti. Otomobil, restoranın 30 metre ilerisinde kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından dereye uçtu.

Araçtan kendisi çıkan sürücü Besleme ve yanındaki Samet Canpolat (30), içeride Ceren Ceylan ile Öykü Kasımoğlu'nun olduğunu söyledi. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen ekipler, yardım edenlerle birlikte otomobildeki 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Dereye atlayan kişi, halatla otomobili bağladı. 50 kişilik grup, otomobili çıkarmak için seferber oldu. Araçta baygın haldeyken ulaşılan Ceylan ile Kasımoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Doğum gününde hayatını kaybetmişti Ceren Ceylanın son görüntüleri ortaya çıktı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis ekipleri ise sürücü Mustafa Besleme'yi gözaltına aldı. 3,79 promil alkollü olduğu tespit edilen Besleme, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Doğum gününde hayatını kaybetmişti Ceren Ceylanın son görüntüleri ortaya çıktı

KAZADAN 4 SAAT ÖNCE PASTASIYLA GÖRÜNTÜ PAYLAŞMIŞ

Köpek eğitim uzmanı olan, 28 Ocak doğumlu Ceren Ceylan'ın, kazadan 4 saat önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ceylan'ın, sosyal medyadan, 'İyi ki doğdun Ceri Cey' yazılı pastasıyla çekilen videosunu paylaştığı görüldü.

Doğum gününde hayatını kaybetmişti Ceren Ceylanın son görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Ceylan'ın cenazesi İstanbul'da, kazada ölen arkadaşı Öykü Kasımoğlu'nun cenazesi ise Adana'da toprağa verilecek.

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#Muğla#Trafik#Kaza

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