Doğum günü faciaya döndü

DENİZLİ’de İbrahim Baran Tuncer’in (23) doğum günü için nişanlısı Ezgi Elçin Ünal (22) ve arkadaşları tarafından önceki gece Merkezefendi ilçesindeki bir mekânda parti düzenlendi. Kutlamanın ardından nişanlı çift, arkadaşları Sabri Tığlı’nın (26) kullandığı otomobille evlerine doğru yola çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, Menderes Bulvarı’nda ilerlerken kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca hızla çarptı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 gençten sürücü Sabri Tığlı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

ACI HABERLE YIKILDILAR

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer ve nişanlısı Ezgi Elçin Ünal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin cansız bedenleri, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Düğün hazırlığı yaptıkları öğrenilen nişanlı çiftin yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.