Doğum bildirimi e-Devlet’ten

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, e-Devlet uygulamasına, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “Doğum Bildirimi Başvurusu” hizmeti eklendi. Çocuğun doğum tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sistem üzerinden bildirim yapılabilecek. Başvuruda bulunan anne veya baba tarafından e­-Devlet sistemi üzerinde çocuğun adı, dini, baba adı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı (TCKK) teslim alacak kişi bilgilerinin girilmesi ve çocuğun kaydedileceği adresin seçilmesinin ardından başvuru, elektronik imza ile imzalanacak. Doğum bildirimlerine ilişkin e­-Devlet sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak MERNİS’e gönderilen başvurular, başvuruda bulunanın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilçe nüfus müdürlüğü tarafından kontrol edilecek.