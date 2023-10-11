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Doğukan ve Mertcan’ın kahreden ölümü

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#Erzurum#Doğukan Azizoğlu#Kaza
Doğukan ve Mertcan’ın kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Erzurum’da doğalgaz dağıtım şirketinde çalışan 6 işçi ve Doğukan Azizoğlu (18) önceki gün Halil İbrahim Dündar yönetimindeki 34 FY 5190 plakalı kamyonetle Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Erzurum’a doğru yola çıktı. Kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle takla attı.

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Ağır yaralanan Azizoğlu dün hastanede yaşamını yitirdi. Azizoğlu’nun bu yıl kazandığı Bayburt Demirözü MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma programındaki ilk dersine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Doğukan ve Mertcan’ın kahreden ölümü

Antalya Kaş’ta da babasının dönerci dükkânında paketçi olarak çalışan Mertcan Bodur (22), önceki gün 07 Y 6731 plakalı motosikletini tamire götürdü. Tamirin ardından tekrar yola çıkan Bodur’un motosikleti, Kaş Belediyesi’ne ait minibüsle çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Bodur, hayatını kaybetti. Mertcan Bodur’un 9 Kasım’da vatani görevini yerine getirmek için Erzincan’a gideceği ve babasının da bunun için hazırlık yaptığı öğrenildi.


 

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#Erzurum#Doğukan Azizoğlu#Kaza

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