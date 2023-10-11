Doğukan ve Mertcan’ın kahreden ölümü

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Ağır yaralanan Azizoğlu dün hastanede yaşamını yitirdi. Azizoğlu’nun bu yıl kazandığı Bayburt Demirözü MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma programındaki ilk dersine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Antalya Kaş’ta da babasının dönerci dükkânında paketçi olarak çalışan Mertcan Bodur (22), önceki gün 07 Y 6731 plakalı motosikletini tamire götürdü. Tamirin ardından tekrar yola çıkan Bodur’un motosikleti, Kaş Belediyesi’ne ait minibüsle çarpıştı. Hastaneye kaldırılan Bodur, hayatını kaybetti. Mertcan Bodur’un 9 Kasım’da vatani görevini yerine getirmek için Erzincan’a gideceği ve babasının da bunun için hazırlık yaptığı öğrenildi.



